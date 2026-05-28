Clamoroso alla Roma | Ricky Massara lascia il club dopo appena un anno trovato l’accordo per la risoluzione

Il direttore sportivo della Roma ha lasciato il club dopo un solo anno. La separazione è stata concordata con un accordo di risoluzione del contratto. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità della separazione. La decisione è stata presa dopo un breve periodo di collaborazione tra le parti.

La Roma e il direttore sportivo Ricky Massara hanno definito l’interruzione anticipata del loro rapporto lavorativo dopo appena una stagione dal suo ritorno nella Capitale. Come rivelato dal giornalista Filippo Biafora tramite un’indiscrezione pubblicata sul proprio profilo ufficiale X, le due parti hanno raggiunto un accordo formale per la risoluzione consensuale del contratto. La notizia, che attende ormai soltanto la diffusione del comunicato ufficiale da parte del club giallorosso per assumere i crismi dell’ufficialità, sancisce la conclusione del secondo capitolo professionale del dirigente all’interno dei quadri societari romanisti, dove era rientrato esattamente dodici mesi fa per guidare la ricostruzione sportiva della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA, CLAMOROSO ADDIO: RANIERI si DIMETTE! Ora GASPERINI ha tutto il potere

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