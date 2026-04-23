Blake Francis rescinde il contratto e lascia la Valtur | trovato accordo con altro club

Il contratto tra il giocatore Blake Francis e la Valtur Brindisi è stato risolto di comune accordo. L'atleta ha deciso di lasciare il club e è stato trovato un nuovo accordo con un altro team. La notizia è stata resa nota ufficialmente dalla società di pallacanestro. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi della rescissione o sull’identità del nuovo club.

BRINDISI - E' stato risolto consensualmente il contratto in essere tra la Valtur Brindisi e l'atleta Blake Francis. A comunicarlo una nota ufficiale della società. La rescissione è avvenuta oggi, giovedì 23 aprile 2026. Il cestista andrà a giocare ad Avellino, sempre in Lega A2. Da parte dei.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Blake Francis carica la Valtur, che attende Torino: "Vincere mettendo in campo ritmo ed energia"Seconda partita casalinga consecutiva per la New Basket: palla a due contro la Reale Mutua in programma sabato 21 febbraio alle 20:30 al... Valtur Brindisi: possibile taglio di Blake Francis, si punta su Tajion JonesBRINDISI – Dopo le scuse pubbliche di Zach Copeland, tutto lascia pensare che sarà Blake Francis l'americano “tagliato” dalla società, per far posto...