Roma addio a Massara | trovato l’accordo per la rescissione

In un nuovo sviluppo nel mondo della Roma, la società ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la rescissione del contratto con un dirigente. La decisione si inserisce nel processo di riorganizzazione interna avviato dalla società, che sta modificando le proprie strutture in vista della prossima stagione. La notizia conferma il cambiamento in atto nel management, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle conseguenze immediate.

La rivoluzione dirigenziale in casa Roma segna un nuovo, decisivo capitolo che ridisegna profondamente gli assetti societari in vista della prossima stagione. Nel primo pomeriggio di oggi, 13 maggio 2026, è emersa la notizia di una rottura definitiva tra il club giallorosso e Frederic Massara, destinato a concludere anzitempo la sua esperienza all’ombra del Colosseo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Checco Oddo Casano di Retesport attraverso un aggiornamento sulla piattaforma X, le parti avrebbero infatti raggiunto un’ intesa di massima per la rescissione consensuale del rapporto professionale. La #Roma e #Massara hanno trovato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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