Alla Libreria Feltrinelli di Arezzo verrà presentato il libro Uncensured ovvero Senza Censura
Arezzo, 18 maggio 2026 – Alla Libreria Feltrinelli di Arezzo mercoledì 20 Maggio alle ore 18 arriva Senza Censura Caricature di politici e altro. Si tratta di un libro che contiene oltre 300 disegni che irridono i potenti della terra. I disegni sono realizzati da Julio Larraz, un artista cubano-americano di grande fama, uno degli artisti figurativi più riconosciuti del momento, celebrato come pittore, scultore e disegnatore che nel corso di oltre cinquant’anni ha esposto le sue opere prestigiose in gallerie e musei negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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