Il nuovo romanzo del Prof Paolo Sossai presentato alla Feltrinelli di Arezzo

Arezzo ha ospitato ieri l'evento di presentazione del nuovo romanzo del Prof. Paolo Sossai, intitolato “Ferite sottopelle”. L'incontro si è svolto presso una libreria locale, attirando un pubblico interessato e numeroso. Il libro, pubblicato di recente, è stato oggetto di discussione tra l'autore e alcuni lettori presenti. La serata si è conclusa con l'autografo dell'autore e commenti da parte dei partecipanti.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Arezzo ha accolto con calore e partecipazione la presentazione di Ferite sottopelle, il nuovo romanzo del Prof. Paolo Sossai, avvenuta domenica 26 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la libreria La Feltrinelli di Arezzo. Un pomeriggio intenso, nel cuore di una delle librerie più frequentate della città, che ha riunito lettori, curiosi e appassionati attorno a un'opera capace di toccare corde profonde. Pubblicato da Armando Curcio Editore, Ferite sottopelle racconta la storia di Marcus, anatomopatologo brillante ma tormentato, sospeso tra la razionalità della scienza e il bisogno incolmabile di dare un senso alla propria esistenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo romanzo del Prof. Paolo Sossai presentato alla Feltrinelli di Arezzo Notizie correlate Alla Feltrinelli di Palermo si presenta “La felicità del padre”, il nuovo romanzo di Clelia LombardoSarà presentato alle 18 di giovedì 9 aprile alla Feltrinelli di via Cavour, a Palermo, l’ultimo romanzo di Clelia Lombardo, dal titolo "La felicità... “L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli“L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli Ritorna in libreria il giornalista Giuseppe Manzo con il...