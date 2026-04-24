Civiche benemerenze 2026 da Antonio de Il Giardino al Panificio Bellardinelli passando per Anconagility Ecco tutta la lista dei premiati

Il Comune di Ancona ha annunciato i destinatari delle Civiche benemerenze 2026, che saranno consegnate il 4 maggio in occasione della festa di San Ciriaco, il patrono della città. Dopo aver comunicato ieri i premiati con il Ciriachino d’Oro e d’Argento, oggi sono state rese note le altre categorie di riconoscimenti, includendo persone, associazioni e attività commerciali. Tra i premiati figurano figure legate a diversi ambiti, come il settore culturale, sportivo e commerciale.

ANCONA – Dopo aver annunciato nella giornata di ieri il Ciriachino d’Oro e quelli d’Argento, oggi, venerdì 24 aprile 2026, il Comune di Ancona rende note tutte le persone, associazioni, negozi e quant’altro che verranno insigniti delle Civiche benemerenze il 4 maggio, Festa di San Ciriaco patrono.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Benemerenze civiche. Premiati Guani. Mei e Mirabello: "Lustro per la città"Ieri mattina, nel corso di un Consiglio comunale straordinario, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha consegnato le benemerenze civiche... Civiche benemerenze, l’amministrazione comunale aggiorna il regolamento per valorizzare i cittadini che si distinguono per la comunitàFALCONARA MARITTIMA - L’amministrazione comunale interviene sulla modifica del regolamento relativo alle civiche benemerenze con l’obiettivo di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il questore Cesare Capocasa è il Ciriachino d'Oro 2026, ai Dolphins Ancona la medaglia d'argento; Civiche benemerenze, le perplessità di Francesco Corcella. Valmadrera: al via le candidature per le benemerenze civiche 2026VALMADRERA – A gennaio 2025, in occasione delle celebrazioni per la festa di S. Antonio, il Comune di Valmadrera ha conferito per la prima volta le benemerenze civiche, istitute dal Regolamento ... msn.com Civiche Benemerenze Città di Barletta, 27 i premiati - LE MOTIVAZIONISono 27 le Civiche Benemerenze Città di Barletta, conferite ad altrettanti cittadini che in vari ambiti, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico e con atti di coraggio e ab ... barlettaviva.it Caso Garlasco, un esposto riapre il dibattito: nel dossier foto, chat e audio su presunte pressioni per indirizzare le indagini su Andrea Sempio. Nel mirino anche l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis che parla di “Operazione spazzatura”. facebook Oggi celebriamo la 56ª Giornata Mondiale della Terra, un momento di riflessione ma soprattutto di responsabilità. Il nostro pianeta è la nostra casa: proteggerlo significa difendere il futuro delle nuove generazioni. Servono scelte concrete, comportamenti c x.com