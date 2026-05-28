Città della Scienza i lavoratori avvertono la Regione | Nessun ritorno al passato

Notizia in breve

I membri del consiglio di amministrazione di Città della Scienza hanno annunciato le dimissioni di due componenti, Riccardo Villari e Giuseppina Tommasielli. La comunicazione è arrivata dopo un confronto con la Regione, a cui hanno ribadito che non ci sarà alcun ritorno alle gestioni precedenti. La decisione segna un cambiamento nel management del museo situato nel quartiere Bagnoli.