Città della Scienza si dimettono i vertici La Regione | Nuova governance priorità tutela dei lavoratori

Notizia in breve

I vertici di Città della Scienza si sono dimessi: Riccardo Villari e Giuseppina Tommasielli hanno lasciato i loro incarichi. La Regione Campania ha dichiarato di prendere atto delle dimissioni e sta avviando le procedure per stabilire una nuova governance. La priorità indicata è la tutela dei lavoratori coinvolti nella fondazione. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi delle dimissioni né sui tempi per la nomina dei nuovi responsabili.