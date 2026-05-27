Città della Scienza si dimettono i vertici La Regione | Nuova governance priorità tutela dei lavoratori
I vertici di Città della Scienza si sono dimessi: Riccardo Villari e Giuseppina Tommasielli hanno lasciato i loro incarichi. La Regione Campania ha dichiarato di prendere atto delle dimissioni e sta avviando le procedure per stabilire una nuova governance. La priorità indicata è la tutela dei lavoratori coinvolti nella fondazione. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi delle dimissioni né sui tempi per la nomina dei nuovi responsabili.
La Regione Campania “prende atto” delle dimissioni di Riccardo Villari e Giuseppina Tommasielli dagli incarichi ricoperti nella Fondazione Idis - Città della Scienza e apre la fase per la definizione della nuova governance. La comunicazione arriva con una nota diffusa da Palazzo Santa Lucia nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Ieri si è svolto presso Città della Scienza un ’ , , con facebook
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