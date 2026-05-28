In Italia, poche strutture offrono servizi di cura agli anziani che combinano autenticità e continuità. Questa combinazione permette di ridurre i traumi legati ai cambiamenti e di mantenere una presenza costante per gli assistiti. La mancanza di tali servizi può influire sulla qualità dell’assistenza e sul benessere degli anziani. La priorità rimane garantire una continuità di cura che favorisca stabilità e vicinanza nel tempo.

«La cura autentica e la continuità. Poche realtà italiane offrono entrambi i servizi. E questo significa nessun trauma quando le cose cambiano ed essere vicini sempre”. Marta Tarabella, è il direttore della Filiale Sardegna di Medihospes, e ci parla di una scommessa vinta, la RSA-Hospice San Pantaleo (a Sorso, in provincia di Sassari). Perché è un'eccellenza? “Perché abbiamo scelto di unire sotto lo stesso tetto due mondi che in Italia sono stati tenuti troppo a lungo separati, perché siamo attenti alla persona”. Andiamo con ordine. Medihospes è una grande cooperativa sociale, con oltre 6mila operatori in tutta Italia, ogni giorno si prende cura di oltre 22mila persone, con oltre 5 milioni di ore di assistenza ogni anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ciò che cambia il volto della cura agli anziani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELA TINHA O SEGREDO QUE DESTRUIU O IMPÉRIO DELE

Notizie e thread social correlati

Avocado, pomodori e avena... La cura della pelle e dei capelli passa (anche) per ciò che mettiamo in tavola ogni giorno. E alimenti sani e naturali, "si vedono"Un gruppo di studi ha evidenziato che l’alimentazione può influenzare la salute della pelle e dei capelli.

Vangelo del 2 maggio 2026: Gesù svela il volto di ciò che conta davvero nella vitaIl vangelo del 2 maggio 2026 riporta un episodio in cui uno dei discepoli chiede a Gesù di mostrare il Padre, esprimendo il desiderio di conoscere il...

Temi più discussi: Il suono di quel che non si vede. Intervista a Iosonouncane; A che punto siamo? Le leggi, i desideri, il mondo che cambia per la comunità LGBTQI+; L'AI entra nelle risorse umane: come cambia il lavoro per chi lo gestisce; DA SEMPRE. PER SEMPRE.

Ciò che cambia il volto della cura agli anzianiLa cura autentica e la continuità. Poche realtà italiane offrono entrambi i servizi. E questo significa nessun trauma quando le cose cambiano ed essere vicini sempre. Marta Tarabella, è il direttore ... iltempo.it

Nel 1989 c’erano 315mila soldati americani in Europa; nel 1996 erano 107mila; 60mila nel 2006. Cambia anche il modo di difendersi. Ciò non toglie che l’Ue deve sapersi difendere da sola @DavideGiac #NonStopNews x.com

Com’è cambiato Instagram in 10 anni? Ciò che è diventato racconta anche di noiAll’inizio Instagram era sinonimo di foto quadrate. Quel formato, che ricordava le vecchie Polaroid, era diventato il segno distintivo dell’app. Per anni gli utenti non hanno avuto altre alternative: ... iodonna.it