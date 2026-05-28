Cinzia Paolini spiazza i fans di Uomini e Donne | chi ha scelto tra Marco e Mario
Cinzia Paolini è stata fotografata con un cavaliere a Salerno, lontano dalle telecamere del programma. La presenza della donna insieme a questa persona ha suscitato reazioni sui social media. La scena è stata notata da alcuni fan e ha generato discussioni online. La coppia non ha rivelato dettagli sulla natura del loro rapporto o sui motivi dell'incontro. Non ci sono ulteriori informazioni ufficiali riguardo alle intenzioni di Cinzia o alla relazione con il cavaliere.
Cinzia Paolini è stata avvistata con un discusso cavaliere a Salerno, lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, e ha scatenato il caos sui social. Questo incontro, avvenuto dopo settimane di tensioni e conflitti, ha riacceso l’interesse dei fan, che si chiedono cosa stia realmente accadendo tra i due. La segnalazione è stata condivisa da una follower che li ha notati mentre passeggiavano in città, suscitando molte domande sulla loro relazione. Uomini e Donne: le prime parole di Martina Calabrò dopo la scelta di Ciro Solimeno Un avvistamento che sorprende i fan. La segnalazione dell’avvistamento di Cinzia e Marco a Salerno è stata riportata con entusiasmo dai fan del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Cinzia Paolini La Dama di Uomini e Donne si Racconta
Notizie e thread social correlati
Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena tra Cinzia Paolini e Mario Lenti: Marco Troiani furiosoLa registrazione della penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne si è svolta il 12 maggio 2026.
Uomini e Donne, Cinzia spiazza Marco e Mario: cosa è successoNella registrazione di Uomini e Donne del 13 maggio 2026, Cinzia Paolini ha sorpreso sia Marco Troiani che Mario Lenti durante il confronto finale.
Temi più discussi: Uomini e Donne: Marco Troiani abbandona lo studio dopo una lettera contro Cinzia Paolini; Uomini e Donne, Anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Marco lascia Cinzia, torna Mario Lenti; Uomini e Donne: Cinzia flirta con Mario Lenti e scatena la reazione di Gemma Galgani; Uomini e Donne: Mario Lenti torna e balla con Cinzia, Gemma Galgani va in crisi.
Mi sento stordita dalla scelta repentina di Marco. Cinzia Paolini racconta senza filtri come ha vissuto l’addio improvviso di Marco Troiani, che ha deciso di lasciare la trasmissione interrompendo bruscamente la loro conoscenza. Nonostante la delusione, Ci facebook
Chi è Cinzia Paolini, scontro a Uomini e Donne con Marco | Patetico, se mi vuoi dimostraloTra i protagonisti del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne c’è sicuramente anche Cinzia Paolini, la dama che ha iniziato una frequentazione con Marco e che sta facendo chiacchierare il ... ilsussidiario.net
Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha fatto la sua scelta: Mario o Marco, ecco con chi è stata avvistata poche ore faCinzia Paolini ha dominato le ultime settimane di messa in onda di Uomini e Donne con i suoi dubbi d’amore. Marco Troiani l’ha delusa, Mario Lenti sembrava propenso ad uscire insieme invece ci sarà un ... comingsoon.it