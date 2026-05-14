Uomini e Donne Cinzia spiazza Marco e Mario | cosa è successo

Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 maggio 2026, Cinzia Paolini ha sorpreso sia Marco Troiani che Mario Lenti durante il confronto finale. La puntata ha visto i tre protagonisti discutere davanti alle telecamere, creando un momento inaspettato che ha attirato l’attenzione degli spettatori. L’episodio ha concluso la stagione con una scena che ha lasciato molti con il fiato sospeso.

Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 maggio 2026, il confronto tra Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti ha acceso il finale di stagione. Al centro della puntata non ci sarebbe stata solo la reazione emotiva di Marco, ma anche la posizione sempre più incerta della dama davanti ai due cavalieri. Secondo le anticipazioni circolate dopo la registrazione, Marco sarebbe rientrato in studio con l’intenzione di riconquistare Cinzia. Il cavaliere avrebbe mostrato forte coinvolgimento, arrivando alle lacrime davanti al parterre. La risposta della dama, però, non avrebbe aperto davvero a una nuova possibilità. Cinzia tra il passato con Marco e il presente con Mario.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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