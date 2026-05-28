Cinquecento euro per un arresto quasi 5 mila per un processo per omicidio | quanto costano gli avvocati agrigentini allo Stato

Notizia in breve

Gli avvocati agrigentini costano allo Stato 500 euro per l’assistenza durante un arresto con convalida e liberazione immediata, circa 900 euro per un’udienza preliminare semplice, e quasi 5.000 euro per un processo per omicidio. Le cifre sono riferite a incarichi legali e coprono varie fasi giudiziarie, evidenziando le differenze di spesa tra le varie procedure.