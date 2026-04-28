Quanto costano gli arbitri in Italia? E chi paga?

In Italia, il costo degli arbitri varia in base alle categorie, ma il sistema di pagamento è uniforme dalla Serie A fino alla Terza categoria. La gestione delle spese si svolge attraverso un unico sistema, che si occupa di coordinare le risorse economiche coinvolte. Sono state rese note le cifre relative alle spese complessive e a chi si fa carico dei pagamenti, senza differenziazioni tra le diverse divisioni.

Dalla Var del calcio di vertice ai volontari che tengono il fischietto in mano sui campi polverosi di provincia. Il sistema arbitrale in Italia è un calderone che tiene dentro tutto, proprio tutto. Per comprenderne le dimensioni economiche bisogna consultare i documenti contabili della Figc, da cui l’Aia (Associazione italiana arbitri) dipende finanziariamente, come recita l’articolo 3 del suo regolamento: "L’Aia è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegatale dalla Figc nel rispetto dello statuto e delle norme federali. Le risorse...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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