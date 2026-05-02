Le catastrofi naturali costano quasi 10 milioni di euro l' anno a Viterbo e provincia | il dato

Ogni anno, le catastrofi naturali causano danni per circa 10 milioni di euro nella provincia di Viterbo. Tra febbraio e marzo 2026, il maltempo ha provocato danni significativi alla zona, lasciando tracce evidenti sul territorio. La situazione ha portato a interventi di emergenza e a una maggiore attenzione sulla gestione delle emergenze naturali nella regione.

Il maltempo che ha colpito la Tuscia tra febbraio e marzo 2026 ha lasciato ferite profonde sul territorio. Frane, allagamenti e smottamenti hanno messo in ginocchio diversi comuni, con Ronciglione che ha pagato il prezzo più alto chiedendo lo stato di calamità per danni complessivi stimati in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate In Italia stimati 7 miliardi di costi medi l'anno da catastrofi naturaliIl costo medio annuo delle catastrofi naturali per le regioni italiane potrebbe ammontare a circa 7 miliardi di euro. Panoramica sull’argomento Si parla di: Le catastrofi naturali costano quasi 10 milioni di euro l'anno a Viterbo e provincia: il dato. Catastrofi naturali, all’Italia costano in media 7 miliardi di euro l’anno: 41 milioni di immobili a rischioUnipol presenta il Natural Risk Index, la mappa sull’impatto economico delle catastrofi naturali (terremoti, alluvioni e tempeste convettive) in Italia ... corriere.it Terremoti, alluvioni e tempeste: le catastrofi naturali costano all’Italia 7 miliardi di euro ogni annoUn nuovo studio rivela l'impatto economico delle catastrofi naturali in Italia: 7 miliardi di euro annui e 41 milioni di immobili a rischio. Urge agire sul Protection Gap. greenme.it