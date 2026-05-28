Cinque sassolini sono stati trovati in una borsa durante un controllo di sicurezza. La persona coinvolta ha dichiarato che si trattava di pietre portafortuna. La scoperta ha causato una breve interruzione al controllo, con le forze dell'ordine che hanno sequestrato gli oggetti. La persona è stata invitata a lasciare l’aeroporto, mentre si svolgevano le procedure di verifica. Nessun altro elemento è stato trovato nel bagaglio.

Sulla proposta di Angela Merkel come negoziatrice per l’Ucraina (brrr), sui meritati guai della politica britannica, sulla politica degli opossum e non solo In questa puntata di Wilson mettiamo insieme cinque storie diverse su cui è il caso di dire cinque cose un po’ antipatiche. Parliamo dell’ipotesi di affidare ad Angela Merkel un ruolo da negoziatrice sulla guerra in Ucraina; di quanto dovrebbero dispiacerci le enormi difficoltà della politica britannica a dieci anni da Brexit; delle elezioni amministrative in Italia e di una legge che andrebbe cambiata; di quello che sembra il segreto delle leadership italiane quando godono di un temporaneo successo, e cioè: non fare niente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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