Il ministro Giuli ha espresso opinioni dirette su due questioni di attualità. Ha criticato il comportamento del leader di un partito sulla questione della Biennale, affermando di aspettarsi più autocritica, e ha annunciato una svolta nel caso Regeni, senza entrare nel dettaglio delle decisioni prese. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un momento in cui il governo affronta diverse sfide legate alla cultura e alla giustizia internazionale.

Il ministro Giuli non rifugge certo dal confronto, anzi. Se solo due giorni fa, alla vigilia della premiazione dei David di Donatello al Cinema, in occasione del rituale appuntamento al Quirinale per la celebrazione dell’evento, il titolare del dicastero della Cultura ha rotto il silenzio e il fronte dell’assedio ideologico, annunciando fondi a pioggia al settore e asserendo con nettezza nel suo discorso istituzionale: «Più qualità e meno amichettismo. È finita l’era degli sprechi», oggi, cone le dichiarazioni rilasciate a SkyTg24, delinea un profilo istituzionale che rivendica autonomia intellettuale e una visione di sistema che va oltre il contingente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giuli si leva due sassolini dalla scarpa: punge Salvini sulla Biennale (“pensavo facesse autocritica”) e svolta sul caso Regeni

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