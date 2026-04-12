I sassolini di Gravina | Alla politica non interessa nulla della Nazionale Abodi? Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente

In un intervento recente, un rappresentante della Federazione ha espresso disappunto nei confronti del modo in cui la politica si interessa alla Nazionale, sottolineando che non riceve attenzione. Ha inoltre commentato la propria posizione rispetto alle critiche, affermando di averle affrontate senza rispondere pubblicamente, ma ha ribadito di non poter essere chiamato indegno. Nel frattempo, sono emerse dichiarazioni riguardanti alcune figure di rilievo nel settore.

« Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio». Queste le parole al Corriere della Sera di Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc, dopo la débâcle dell’Italia ai mondiali di calcio 2026, eliminata alle qualificazioni per la terza volta consecutiva. Una sconfitta che ha creato poi una valanga di dimissioni, prevedibili, ai vertici del calcio italiano: da quelle del capo delegazione, Gigi Buffon a quelle del ct Rino Gattuso. «Vivo da recluso, avevo già pensato di farmi da parte, prima dei playoff».🔗 Leggi su Open.online

Vi faccio una domanda: chi è un bravo papà, quello che «aiuta» la mamma, quello che gioca, che educa o che si prende cura?Questo articolo sull'essere un bravo papà è pubblicato su Junior, l'allegato al numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 7 aprile 2026.

Antonio, 18 anni e l'esperimento con le immagini della Gestald: «Ho capito che non esiste un solo modo corretto di vedere le cose. Quello che vediamo dipende dalle esperienze e dall’unicità di ognuno di noi»«Abbiamo sottoposto all’attenzione di questi ragazzi alcune immagini della Gestalt - la psicologia della forma e della rappresentazione», spiega la...