Cinecittà World riapre nel segno di Bud Spencer

Cinecittà World riapre il 21 marzo con una cerimonia dedicata a Bud Spencer, in occasione del decimo anniversario della scomparsa dell’attore napoletano. La manifestazione prevede un tributo speciale per celebrare la sua carriera e il suo legame con il parco. La giornata include diverse attività e iniziative in suo onore, attirando visitatori e fan.

Il Parco divertimenti di Roma riapre i battenti il 21 marzo con una serie di novità: si comincia col Bud Spencer Tribute per ricordare la star napoletana scomparsa 10 anni fa. Il tributo a Bud Spencer tra le principali novità di Cinecittà World, parco tematico romano meta dei cinefili più accaniti che, a partire dal 21 marzo, troveranno pane per i loro denti. In occasione del decimo anniversario della morte del divo degli spaghetti western, il napoletano Carlo Pedersoli, il parco lo ricorderà adeguatamente con l'appoggio della famiglia. Quali sono le novità della nuova stagione di Cinecittà World? Da sabato 21 marzo fino al 6 gennaio 2027, il Parco divertimenti della Capitale tornerà ad accogliere grandi e piccini proponendo ben 40 attrazioni, 6 aree tematiche ispirate al grande schermo e 6 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cinecittà World riapre nel segno di Bud Spencer Articoli correlati Leggi anche: Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill Volterra comics e memorial Bud SpencerStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Conto alla rovescia... Tutto quello che riguarda Cinecittà World Temi più discussi: VIDEO | Sabato riapre Cinecittà World nel segno del ‘Bud Spencer Tribute’; Cinecittà World, il parco riapre e omaggia Bud Spencer a 10 anni dalla scomparsa; Cinema, nuova stagione Cinecittà World tra show e Bud Spencer Tribute; Cinecittà World alza il sipario sulla stagione 2026. Cinecittà World riapre nel segno di Bud SpencerIl Parco divertimenti di Roma riapre i battenti il 21 marzo con una serie di novità: si comincia col Bud Spencer Tribute per ricordare la star napoletana scomparsa 10 anni fa. movieplayer.it Dal 21 marzo 2026 riaproni i cancelli di Cinecittà WorldLa stagione 2026 di Cinecittà World riapre il 21 marzo nel segno del cinema tra nuovi show, eventi e il Bud Spencer Tribute ... parksmania.it Bud Spencer. . “È con immensa emozione che la famiglia Pedersoli, insieme a Cinecittà World e allo SpencerHill Festival annuncia un evento straordinario: dal 26 al 28 giugno, a Roma, presso Cinecittà World, celebreremo Bud Spencer, “Il gigante buono”un - facebook.com facebook Siamo a Cinecittà World per la IX Edizione di #OrientaLazio, Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale organizzata dall’ @Ass_ASTER ! I nostri #ProfessionistiDelMare rispondono alle domande degli studenti su concorsi, specializzazioni e opportu x.com