Cina | nuove norme su IA e dati per il mercato digitale entro il 2030

Entro il 2030, la Cina prevede di introdurre nuove norme su intelligenza artificiale e gestione dei dati per il mercato digitale. Le regole influenzeranno i diritti di proprietà sui contenuti creati dall’IA e interesseranno vari settori economici, con modifiche alle modalità di utilizzo e tutela dei dati. Le norme mirano a regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale e a stabilire criteri per la proprietà intellettuale legata ai contenuti generati dall’IA.

? Domande chiave Come cambieranno i diritti di proprietà sui contenuti generati dall'IA?. Quali settori economici saranno colpiti dalle nuove norme sui dati?. Perché Pechino vuole trasformare i dati in una materia prima?. Come influirà il nuovo mercato unico sulle imprese tecnologiche estere?.? In Breve Teng Jiguo e Wu Zeng coordineranno nuove leggi per settori emergenti e bassa quota.. Piano quinquennale 2026-2030 focalizzato su algoritmi, potenza di calcolo e transazioni dati.. Obiettivo eliminare barriere regionali per creare un mercato nazionale digitale unificato.. Regole mirano a proteggere giuridicamente i contenuti generati dall'IA come beni produttivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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China Just Proved It Doesn't Need EUV. It Has Packaging.

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#Radioanchio #FrancescaRinaldi #21maggio @Radio1Rai H7.30 Visita di #Putin in #Cina.Intesa su fornitura di #energia. @classcharacters,Rita Fatiguso @sole24ore. H8.30 #Dazi:accordo Ue-USA. @L_Scordamaglia. E poi nuove norme sui #monopattini.Lu x.com

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