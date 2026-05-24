IA in Europa | il mercato punta a 316 miliardi entro il 2030

Il mercato dell'intelligenza artificiale in Europa potrebbe raggiungere i 316 miliardi di euro entro il 2030. La crescita prevista del 457% nei prossimi cinque anni solleva domande sull’adozione di tecnologie AI rispetto a Stati Uniti e Cina. Settori come la sanità, i trasporti e l’industria manifatturiera sono indicati come principali motori di sviluppo. La diffusione di soluzioni AI in Europa dipende da investimenti pubblici e privati e da politiche di regolamentazione.

? Domande chiave Come farà l'Europa a colmare il divario con USA e Cina?. Quali settori guideranno la crescita del 457% nei prossimi cinque anni?. Perché la sanità vedrà un incremento annuale del 40%?. Come possono le aziende evitare di restare escluse da questa rivoluzione?.? In Breve Mercato europeo in crescita del 33,2% annuo con valore di 316,3 miliardi nel 2030.. Settore marketing e media detiene attualmente il 17,4% del fatturato totale generato.. Sanità prevede crescita annuale del 40% tramite dati clinici e imaging medico.. Mercato passerà dai 56,7 miliardi di euro del 2025 ai 316,3 miliardi previsti.. A Milano, la AI Week 2026 ha riunito oltre 700 relatori internazionali su 17 palchi per delineare una proiezione economica che vede il mercato dell’intelligenza artificiale in Europa crescere del 33,2% ogni anno fino al 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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