Cina rivoluzione scolastica | l’IA guiderà le aule entro il 2030

Il ministero cinese dell’Istruzione ha annunciato un piano volto a integrare l’intelligenza artificiale nelle scuole del paese. L’obiettivo è di completare questa trasformazione entro il 2030, coinvolgendo tutte le istituzioni scolastiche. La strategia mira a utilizzare l’IA per migliorare i metodi di insegnamento e favorire la digitalizzazione del sistema educativo. La proposta prevede investimenti e sviluppi tecnologici in diverse regioni del paese.

Il ministero dell’Istruzione cinese ha delineato una strategia ambiziosa per trasformare il sistema formativo nazionale attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di raggiungere una copertura totale entro il 2030. L’iniziativa, denominata AI Plus Education, mira a introdurre queste tecnologie avanzate nelle aule sin dalle fasi iniziali del percorso scolastico, supportando la transizione verso un modello economico sempre più orientato al digitale. L’architettura digitale del sistema formativo cinese. Pechino sta accelerando i propri sforzi per adattare l’intero apparato produttivo alle nuove frontre tecnologiche, ponendo le basi per un’economia digitale strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, rivoluzione scolastica: l’IA guiderà le aule entro il 2030 IA: il rischio distopico che ci minaccia entro il 2030L'allarme lanciato da Nate Soares, presidente della no-profit Machine Intelligence Research Institute, non è un grido nel deserto, ma un campanello... Leggi anche: Cina, obiettivo industria del tè da 1.500 mld di yuan entro il 2030