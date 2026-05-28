La Regione ha approvato un accordo con la provincia di Bergamo per finanziare con altri 10 milioni di euro la ciclovia Milano-Monaco. L’intervento riguarda un tratto di 90 chilometri nella zona bergamasca, che collegherà l’Adda al Serio e proseguirà fino al Sebino. Lo stanziamento fa parte di un progetto più ampio di sviluppo della rete ciclabile tra le due città.

LO STANZIAMENTO. Lo prevede l’accordo con la provincia di Bergamo approvato dalla giunta regionale. Verrà realizzato un tratto di 90 chilometri che collegheranno l’Adda al Serio per poi arrivare nel Sebino. Per la progettazione e la realizzazione del tratto bergamasco della ciclovia che unirà Milano a Monaco di Baviera, Regione Lombardia stanzia dieci milioni di euro ulteriori. Lo prevede l’accordo con la provincia di Bergamo approvato dalla giunta regionale, che definisce gli impegni di ciascuno e individua alcuni lotti strategici, dai collegamenti tra le tratte esistente, a nuovi attraversamenti e passerelle agli interventi di messa in sicurezza e opere di continuità sil tracciato fra Alto Sebino, Val Cavallina e pianura bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ciclovia Milano-Monaco, la Regione stanzia altri 10 milioni per i 90km bergamaschi

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