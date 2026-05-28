Ciclovia Milano-Monaco 10 milioni per completare il tratto bergamasco tra Sebino Val Cavallina e pianura

Da bergamonews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato alla progettazione e alla costruzione del tratto bergamasco della ciclovia Milano-Monaco. L'intervento riguarda le aree tra il Lago di Sebino, la Val Cavallina e la pianura. La somma è destinata a completare il percorso in questa zona, che collega le due città europee.

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Regione Lombardia stanzia ulteriori 10 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione del tratto bergamasco della ciclovia Milano-Monaco. È quanto prevede l’accordo con la Provincia di Bergamo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi, di concerto con gli assessori alla Mobilità sostenibile Franco Lucentee al Turismo Debora Massari. L’intesa definisce i reciproci impegni tra Regione e Provincia per l’attuazione dell’opera, individuando come prioritari alcuni lotti strategici del percorso: collegamenti tra tratti ciclabili esistenti, nuovi attraversamenti e passerelle, interventi di messa in sicurezza e opere di continuità del tracciato tra Alto Sebino, Val Cavallina e pianura bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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