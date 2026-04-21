Università borse di studio per tutti gli idonei | la Regione stanzia altri 46 milioni

La Regione siciliana ha deciso di stanziare altri 46 milioni di euro per le borse di studio universitarie, assicurando la copertura totale a tutti gli studenti idonei. Per il secondo anno consecutivo, anche gli studenti che in passato non avevano ricevuto il sostegno economico a causa di fondi insufficienti potranno beneficiare delle borse. La misura interessa gli studenti che hanno superato le valutazioni e rientrano nei requisiti previsti.

Per il secondo anno consecutivo la Regione siciliana garantisce la copertura totale delle borse di studio destinate agli studenti universitari idonei, anche a quelli che in passato restavano esclusi per mancanza di fondi. La giunta guidata da Renato Schifani ha infatti approvato la programmazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Borse di studio, fondazioni in aiuto: altri 300 mila euro per gli studenti “idonei ma non beneficiari”All’appello del Rettore Giovanni Molari per sostenere i circa 930 studenti “idonei ma non beneficiari” hanno risposto sette fondazioni bancarie con... Sostegno all'istruzione, la Regione stanzia fondi per le borse di studioLa Regione Umbria ha approvato lo stanziamento di 448mila euro per le borse di studio destinate a studenti e studentesse iscritti alle scuole... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pubblicato dall'Università di Torino un bando per due borse di ricerca nell'ambito del progetto Fami Exit; Borse di studio e alloggi universitari, dal MUR oltre 4 miliardi per il diritto allo studio. Le novità; Borse studio, proteste per i ritardi all’università di Pavia. Edisu: Pagamento rate in corso; Università, borse di studio Ardsu al 100 per cento. Università, borse di studio al 100%: la Regione Siciliana garantisce la copertura totale per il secondo annoPer il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti universitari idonei non assegnatari. La giunta Schifani ... gazzettadelsud.it A San Marino una borsa di studio per la gestione dei dati dell'UniversitàL'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto un bando per una borsa di studio dedicata alla gestione dei dati e dei processi amministrativi dell'ateneo. (ANSA) ... ansa.it Università, per il secondo anno consecutivo la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studio. Schifani: «Investimento strategico per il futuro dei nostri ragazzi» Per il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le bor facebook Potevamo avere delle università con l’endowment di Harvard e abbiamo deciso di rifare le facciate dei condomini dei boomer Grande @RiccardoTrezzi con @DeShindig x.com