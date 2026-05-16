Ciclovia dell’Arno inaugurato il tratto nel comune di Poppi

Questa mattina, nel Comune di Poppi, è stato aperto ufficialmente un nuovo tratto della ciclovia dell’Arno, situato in Casentino. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato l’assessore regionale alle infrastrutture e altre autorità locali. La sezione appena aperta si aggiunge a un percorso più ampio che segue il corso del fiume e collega diverse località della zona. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la presenza di alcuni cittadini e rappresentanti istituzionali.

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POPPI – Il tratto di ciclovia dell’Arno che passa dal Comune di Poppi, in Casentino è stato inaugurato questa mattina (16 maggio) alla presenza dell’ assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni. La Ciclovia dell’Arno, che fa parte del più ampio Sistema integrato Ciclovia dell’Arno – Sentiero della Bonifica, è un esteso percorso ciclopedonale che si snoda lungo il fiume, dalla sorgente sul Monte Falterona fino alla foce a Marina di Pisa e che si integra nel territorio aretino e senese con il Sentiero della Bonifica, lungo il Canale Maestro della Chiana. Dei circa 360 chilometri della Ciclovia dell’Arno, 58 si trovano in Casentino.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto nel comune di Poppi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ciclovia dellArno, inaugurato il tratto di Poppi Sullo stesso argomento Leggi anche: Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto di Poppi. Presente l’assessore Boni Ciclopedonale dell’Arno: il tratto di Poppi si inaugura sabato 16 maggioArezzo, 14 maggio 2026 – Ciclopedonale dell’Arno tratto di Poppi, si inaugura sabato 16 maggio. Ciclovia dell'Arno, inaugurato il tratto nel comune di PoppiPOPPI – Il tratto di ciclovia dell’Arno che passa dal Comune di Poppi, in Casentino è stato inaugurato questa mattina (16 maggio) alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo ... msn.com Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto di Poppi. Presente l’assessore BoniIl tratto di Ciclovia dell’Arno che passa dal Comune di Poppi, in Casentino è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni ... lanazione.it