Ciclone Harry riconosciuta dal governo l’eccezionalità dei danni all’agricoltura

Notizia in breve

Il governo ha riconosciuto ufficialmente l’eccezionalità dei danni all’agricoltura causati dal ciclone “Harry”, che tra gennaio e febbraio ha colpito il Sud Italia. La Calabria, tra le regioni più colpite, si trova ora a dover gestire le conseguenze di eventi climatici estremi. Il riconoscimento apre la strada a possibili indennizzi e interventi di sostegno per le aziende agricole danneggiate. Nessuna altra informazione su eventuali procedure o tempistiche è stata ancora comunicata.