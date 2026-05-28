Ciclone Harry riconosciuta dal governo l’eccezionalità dei danni all’agricoltura
Il governo ha riconosciuto ufficialmente l’eccezionalità dei danni all’agricoltura causati dal ciclone “Harry”, che tra gennaio e febbraio ha colpito il Sud Italia. La Calabria, tra le regioni più colpite, si trova ora a dover gestire le conseguenze di eventi climatici estremi. Il riconoscimento apre la strada a possibili indennizzi e interventi di sostegno per le aziende agricole danneggiate. Nessuna altra informazione su eventuali procedure o tempistiche è stata ancora comunicata.
La Calabria torna al centro dell’attenzione nazionale dopo il riconoscimento ufficiale dell’eccezionalità dei danni provocati dal ciclone “Harry”, che tra gennaio e febbraio ha investito duramente il Sud Italia. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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