Ciclone Harry il ministro Lollobrigida firma i decreti | riconosciuta l' eccezionalità degli eventi calamitosi
Il ministro dell'Agricoltura ha firmato i decreti che riconoscono l’eccezionalità degli eventi calamitosi causati dal ciclone Harry, che tra gennaio e febbraio ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.
Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato i decreti che riconoscono il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi legati al ciclone "Harry", che tra gennaio e febbraio ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Il provvedimento consente l'attivazione degli interventi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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