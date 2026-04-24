Ciclone Harry affidata ai sindaci l' attuazione degli interventi infrastrutturali del piano regionale

I sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry e quello di Niscemi sono stati incaricati di mettere in atto gli interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale. Il piano, presentato dalla Regione Siciliana e approvato dalla Protezione civile nazionale, individua le opere necessarie per il ripristino delle aree interessate. La gestione delle attività sarà nelle mani delle autorità locali, che coordineranno le operazioni sul territorio.

I sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry e di Niscemi diventano soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste dal primo piano di interventi che era stato presentato dalla Regione Siciliana e poi approvato dalla Protezione civile nazionale. Le nomine sono state conferite dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ciclone Harry e frana di Niscemi: sindaci nominati soggetti attuatori per opere infrastrutturaliI sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry e di Niscemi diventano soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste dal primo piano di... Ciclone Harry e frana di Niscemi, nuovo piano regionale da oltre 1,6 miliardiNella lista degli interventi, la quantificazione maggiore, da oltre 1,3 miliardi di euro, riguarda le opere, anche strutturali, per ridurre le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo maggio a Catanzaro: musica, sport e solidarietà nel segno della rinascita dopo il Ciclone Harry · catanzarochannel.it; Vibo Marina, via Vespucci non è più una spiaggia: dopo tre mesi dalle mareggiate ripulita la strada dalla sabbia · ilvibonese.it; Catanzaro, Primo Maggio al porto tra musica, sport e solidarietà; RinnoviAmo Caulonia: Ci appelliamo alle Istituzioni della Repubblica. Dichiarate uno stato di emergenza costiera per Caulonia. Ciclone Harry e frana di Niscemi: sindaci nominati soggetti attuatori per opere infrastrutturaliEmergenza maltempo, accelerazione sulla ricostruzione: ai sindaci il compito di guidare interventi e fondi per opere urgenti in Sicilia ... gazzettadelsud.it Ciclone Harry, dal 4 maggio ristori anticipati alle imprese colpite in CalabriaAccordo tra Regione e Fincalabra per velocizzare l’erogazione fino a 20mila euro alle attività produttive danneggiate dal maltempo di gennaio ... cosenzachannel.it In questa puntata di Start parliamo dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2025 del Ministero delle Finanze, del conto dei danni del ciclone Harry in Sardegna e dei vent’anni di Spotify. facebook