Il presidente della regione Calabria ha dichiarato che fino ad aprile la regione continuerà a essere interessata da eventi meteorologici violenti, a causa delle abbondanti piogge delle settimane precedenti. Ha inoltre annunciato che i primi fondi destinati al sisma causato dal ciclone Harry sono già disponibili. La regione si trova di fronte a condizioni meteorologiche intense e a risorse finanziarie per farvi fronte.

«Purtroppo fino ad aprile saremo esposti ad eventi del genere. Siamo molto preoccupati perché il terreno ha assorbito molte piogge nelle settimane passate. Quando piove così tanto, a volte 100 o 200 millimetri in un’ora, precipitazioni che prima si registravano in mesi, si possono generare frane, smottamenti e rottura di argini». A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a proposito della nuova ondata di maltempo che sta colpendo la regione. Occhiuto, a Crotone per partecipare ad una iniziativa della Questura contro la violenza di genere, ha visitato anche l'azienda Guglielmo Caffè che ha avuto un impianto danneggiato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, Occhiuto: "Fino ad aprile Calabria esposta a eventi violenti. I primi fondi per il ciclone Harry già disponibili"

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