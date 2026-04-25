Parma Pisa 1-0 Elphege regala il successo ai Ducali Per i toscani ancora una sconfitta Il resoconto del match

Nel match tra Parma e Pisa, i Ducali si sono imposti 1-0 grazie a un gol di Elphege Nesta nel finale. I toscani hanno avuto due occasioni per pareggiare, colpendo entrambe i pali, ma non sono riusciti a trovare il pareggio. La partita si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, che hanno ottenuto i tre punti. Pisa resta a quota zero in classifica dopo questa sconfitta.

di Francesco Spagnolo Parma Pisa 1-0, i Ducali la vincono nel finale con il gol di Elphege Nesta. Toscani sfortunati visto che hanno colpito due pali. Il resoconto. In un match vibrante e ricco di colpi di scena, la sfida tra Parma e Pisa si è conclusa con una vittoria di misura per i padroni di casa, bravi a capitalizzare un episodio favorevole negli ultimi dieci minuti di gioco. La gara ha offerto un calcio intenso, con continui ribaltamenti di fronte che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino al triplice fischio finale. L’incontro è iniziato su ritmi altissimi. Già al 9?, il Parma ha sfiorato il vantaggio con una conclusione dal limite di Keita, respinta miracolosamente da Semper.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Pisa 1-0, Elphege regala il successo ai Ducali. Per i toscani ancora una sconfitta. Il resoconto del match Notizie correlate Pisa Torino 0-1, toscani sempre più vicini alla retrocessione. Adams regala i tre punti ai granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloPisa Torino 0-1, un guizzo nel finale di Adams regala tre punti d’oro ai granata. Udinese Parma 0-1: colpo esterno dei ducali, decide Elphege nella ripresa. Cosa è successo nel pomeriggiodi Luca FiorettiUdinese Parma 0-1, gli ospiti conquistano una vittoria fondamentale per la salvezza grazie alla prima rete nel torneo da parte del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Parma-Pisa apre il programma del sabato; I precedenti di Parma-Pisa; Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni. Elphege ci ha preso gusto: segna ancora e il Parma vince 1-0. Pisa ancora sconfittoIl Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è. tuttomercatoweb.com DIRETTA | Parma Pisa (risultato 0-0) video streaming tv: il Parma ci prova (Serie A, 25 aprile 2026)Diretta Parma Pisa, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Tardini per il trentaquattresimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Serie A, Parma-Pisa 1-0: gol di Elphege, squadra di Cuesta matematicamente salva Stadio Tardini Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-verona- - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 15 Parma-Pisa. DIRETTA E FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com