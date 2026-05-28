Il Ciarnin di Senigallia ha battuto il Piceno United 5-1 e conquistato la promozione in Serie C2. La squadra ha segnato tre gol grazie a una tripletta decisiva di un giocatore, nonostante fosse in inferiorità numerica. La vittoria è arrivata con un gol in più rispetto all’avversario, che si è conclusa con cinque reti a una. La partita si è decisa nel secondo tempo, dopo uno svantaggio iniziale.

? Punti chiave Come ha fatto il Ciarnin a vincere con un uomo in meno?. Chi ha trascinato la squadra con una tripletta decisiva?. Perché la partita è finita con un'invasione di campo?. Come ha reagito il gruppo dopo il grave infortunio di Giambartolomei?.? In Breve Tripletta di Bartolacci e gol di Esposto e Antonioni sanciscono il 5-1 finale.. Allenatori Pacenti e Giacomini guidano il gruppo dopo il calo post infortunio Giambartolomei.. Vittorie precedenti contro Durantina Santa Cecilia per 8-3 e Montecchio per 3-2.. Tensioni tra tifosi all'IPSIA dopo contatto violento e invasione di campo.. L’ASD Ciarnin di Senigallia conquista la promozione in Serie C2 battendo il Piceno United per 5-1 nella palestra dell’IPSIA, chiudendo una stagione segnata da grandi difficoltà tecniche e momenti di estrema tensione agonistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciarnin di Senigallia: 5-1 sul Piceno United e promozione in Serie C2

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