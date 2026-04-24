Nel campionato di Calcio a 5 serie C2, il Pieve d’Ico di Mercatello sul Metauro ha concluso la stagione con una vittoria che ha permesso alla squadra di ottenere la promozione. La formazione ha affrontato una rimonta decisiva, chiudendo il torneo con un risultato che cambia la classifica. Ora il team si prepara per affrontare le squadre di livello superiore, in un nuovo campionato regionale.

Ci sono vittorie che riscrivono non solo l’albo d’oro ma anche la geografia dello sport: è il caso del Pieve d’Ico, squadra di Calcio a 5 di Mercatello sul Metauro che ha trionfato nel campionato di serie C2 ed ora è pronta alla grande sfida con le corazzate della massima serie regionale. Sarà la squadra più a nord del campionato, di ritorno in questa categoria dopo la stagione 1920, interrotta per Covid, e la conseguente ripartenza dalla serie D. La classifica ha dovuto aspettare l’ultima giornata per definirsi, con i mercatellesi che alla decima giornata erano a meno otto punti rispetto alla coppia di testa composta da Pianaccio e Sant’Ippolito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 serie C2. Pieve d’Ico, una splendida rimonta. Mercatello si gode la promozione

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