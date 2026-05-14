Rapina choc vicino al casello | 40enne colpito alla testa e derubato di Rolex e contanti
Ieri, nei pressi del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 40 anni di Portico di Caserta è stato vittima di una rapina. Durante l’aggressione, è stato colpito alla testa e derubato di un orologio Rolex e di denaro contante. La scena si è svolta in un momento di tensione, con testimoni che hanno assistito alla violenza senza poter intervenire. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Momenti di terrore nella giornata di ieri (13 maggio) nei pressi del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere, dove un 40enne residente a Portico di Caserta è stato vittima di una violenta rapina culminata con un’aggressione brutale.L’uomo, identificato con le iniziali P.W.S., si trovava.🔗 Leggi su Casertanews.it
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