Rapina choc vicino al casello | 40enne colpito alla testa e derubato di Rolex e contanti

Ieri, nei pressi del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 40 anni di Portico di Caserta è stato vittima di una rapina. Durante l’aggressione, è stato colpito alla testa e derubato di un orologio Rolex e di denaro contante. La scena si è svolta in un momento di tensione, con testimoni che hanno assistito alla violenza senza poter intervenire. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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