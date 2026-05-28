L’ospedale di Legnano introduce l’utilizzo del robot per interventi di urologia mini-invasiva. La tecnologia robotica viene impiegata per migliorare precisione e sicurezza nelle operazioni. La nuova apparecchiatura permette di eseguire interventi meno invasivi rispetto alla chirurgia tradizionale. La procedura viene adottata per trattare patologie urologiche, riducendo i tempi di recupero dei pazienti. La struttura sanitaria ha completato con successo i primi interventi con questa tecnologia avanzata.

L’ospedale di Legnano segna una tappa significativa nella chirurgia urologica mini-invasiva: nei giorni scorsi è stato eseguito con successo il primo intervento di cistectomia radicale robot-assistita con ricostruzione urinaria totalmente intracorporea, una delle procedure più avanzate oggi disponibili per il trattamento dei tumori infiltranti della vescica. L’operazione è stata condotta da Davide Giraudo, direttore della Struttura Complessa di Urologia, insieme all’équipe urologica e anestesiologica dell’ospedale. La tecnica consente di eseguire sia l’asportazione della vescica sia la successiva derivazione urinaria interamente attraverso un approccio robotico mini-invasivo, senza ricorrere alle ampie incisioni tipiche della chirurgia tradizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chirurgia mini-invasiva. Con l’assistenza del robot. Urologia all’avanguardia

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Doctor Experiences Showcase Innovation in Robotic Surgery Education at World Laparoscopy Hospital

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