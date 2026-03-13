20 anni di incubo | fine con chirurgia mini-invasiva

Una donna di 63 anni, conosciuta con il nome di fantasia Laura, ha affrontato vent’anni di problemi respiratori che hanno compromesso la sua vita. Recentemente, presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, è stata sottoposta a un intervento chirurgico mini-invasivo, che ha rappresentato la conclusione di un lungo percorso di sofferenza. La procedura si è svolta con successo e senza complicazioni.

Una paziente di 63 anni, identificata con il nome di fantasia Laura, ha superato un ventennio di sofferenza polmonare grazie a un intervento chirurgico mini-invasivo eseguito presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. La donna, affetta da una stenosi bronchiale cronica che causava fino a dieci episodi di polmonite annuali nella stessa area del polmone, ha finalmente ottenuto la guarigione dopo aver consultato invano numerosi centri in diverse regioni italiane. L’esperienza di Laura rappresenta un caso emblematico di come la specializzazione medica possa risolvere patologie complesse considerate irrisolubili altrove. Il successo della terapia, guidata dal professor Sandro Batzella, ha interrotto cicli infiniti di antibiotici e ricoveri ospedalieri che avevano segnato due decenni di vita della paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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