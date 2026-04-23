Dalla robotica alla Ia a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva

Da oggi nel centro di eccellenza napoletano si terranno incontri con esperti internazionali nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale applicate alla chirurgia mini-invasiva. Per tre giorni verranno realizzati 13 interventi e si discuterà delle ultime tecnologie disponibili. Partecipano professionisti provenienti da vari paesi, pronti a condividere le proprie esperienze e conoscenze. L'evento si inserisce in un percorso di aggiornamento e innovazione nel settore medico.

Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi al Pascale esperti di tutto il mondo. Saranno eseguiti 13 interventi in diretta Dalla robotica Single Port all’intelligenza artificiale, passando per 13 interventi in diretta: esperti da tutto il mondo a confronto su tumori genitourinari e nuove strategie terapeutiche. Non solo un congresso, ma un laboratorio internazionale: questo l’obiettivo della settima edizione di Uronews, ospitata tra le sale operatorie dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli e la sala convegni di Villa Doria D’Angri. Il convegno, che prende il via oggi, è organizzato da Sisto Perdonà, direttore del dipartimento di Urologia oncologica del Pascale che sottolinea: “Al centro dell’edizione 2026 c’è l’evoluzione della chirurgia uro-oncologica, sempre più orientata verso approcci personalizzati e mini-invasivi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dalla robotica alla Ia, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva Notizie correlate Ospedale San Marco, introdotta la robotica mini invasiva nella chirurgia maxillo faccialeLa chirurgia robotica microinvasiva del collo fa il suo ingresso con successo, per la prima volta in Europa secondo letteratura, all’ospedale San... Leggi anche: Robotica e medicina, a Campania NewSteel il talk di Fanny Ficuciello su IA e chirurgia del futuro Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: IA: le dita robotiche plasmano il futuro della produttività; Chirurgia senza sangue, al Pascale la svolta robotica rivoluzionaria; Napoli, prima resezione epatica robotica al mondo: Perdite ematiche minime; Le eccellenze italiane dell’Industria 4.0 protagoniste ai MADE Future Industry Awards. Dalla robotica alla Ia, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasivaDalla robotica Single Port all'intelligenza artificiale, passando per 13 interventi in diretta: esperti da tutto il mondo a confronto su tumori genitourinari e nuove strategie terapeutiche. Non solo ... ansa.it I cantieri del lungomare, via Toledo, piazza Municipio e il Tram del Mare cambieranno per sempre il volto di Napoli e le abitudini di tanti cittadini: https://fanpa.ge/z6ioA - facebook.com facebook Piazza Municipio a #Napoli accoglie i ragazzi e le ragazze delle scuole questa mattina per il #VolleyS3 in piazza ! Divertimento assicurato… vi aspettiamo! x.com