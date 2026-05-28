’Chinoche - Mi piaceva la notte’ O le contaminazioni di Ringozzi
Un’opera musicale che unisce due artisti, caratterizzata da influenze del cantautorato e atmosfere tra Francia e Italia, con riferimenti al cinema. La collaborazione ha portato alla creazione di un brano intitolato “Chinoche - Mi piaceva la notte”. La composizione evidenzia l’interazione tra le due figure e la loro passione condivisa per musica e cinema.
Un’opera che si fa in due, nel segno del cantautorato, delle suggestive atmosfere fra Francia e Italia, dell’amore per il cinema. Si chiama ’ Chinoche - Mi piaceva la notte ’ il libro-album (edito da C&P Adver Effigi) dell’artista spezzino Mattia Ringozzi, che sarà protagonista questa sera alle 21 al cinema Il Nuovo della Spezia in una serata che prenderà il via dall’anteprima di questo progetto cross-mediale e proseguirà con la proiezione di ’Tutta la vita’, film-evento incentrato sulla jazz band messa insieme da Stefano Bollani, con artisti del calibro di Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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