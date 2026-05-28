’Chinoche - Mi piaceva la notte’ O le contaminazioni di Ringozzi

Notizia in breve

Un’opera musicale che unisce due artisti, caratterizzata da influenze del cantautorato e atmosfere tra Francia e Italia, con riferimenti al cinema. La collaborazione ha portato alla creazione di un brano intitolato “Chinoche - Mi piaceva la notte”. La composizione evidenzia l’interazione tra le due figure e la loro passione condivisa per musica e cinema.