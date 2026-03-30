Lex calciatore ha commentato il suo rapporto con l'allenatore durante il periodo alla Juventus, affermando che con lui si riuscivano a creare azioni offensive efficaci e a superare le difese avversarie. Ha inoltre espresso apprezzamento per lo stile di lavoro del tecnico, sottolineando le sensazioni positive vissute durante i momenti condivisi in campo. Le sue parole si concentrano esclusivamente sull’esperienza professionale maturata sotto la guida di Allegri.

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juventus Douglas Costa, ora al Chievo Verona in Serie D, ha voluto spendere alcune parole su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore oggi al Milan. Ma non è tutto, l'ex bianconero ha voluto parlare anche di Lewandowski, cercato dai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole: Alla Juve è stato allenato da Max Allegri e Maurizio Sarri, due filosofie di calcio agli antipodi. "Sarri è stato bravissimo, l’ho apprezzato tanto: era un malato di possesso palla, con una mentalità offensiva. Ma anche Allegri mi piaceva: i contropiedi di quella Juve, quando stavo bene, erano devastanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Douglas Costa: “Allegri? Mi piaceva molto, spaccavamo le difese”

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