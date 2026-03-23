Alisha Lehmann ha deciso di replicare una volta per tutte a chi, nonostante i successi ottenuti in campo in oltre dieci anni di carriera, continua a criticarla per la sua attività sui social network, ritenendola superficiale rispetto ad altre colleghe meno attive su Instagram e TikTok. La 26enne, da una manciata di settimane al Leicester City, si è raccontata in un'intervista a BBC Sport, ammettendo quanto sia frustrante per lei leggere quelle critiche. "A volte è frustrante. Le persone non vedono il lavoro che faccio. Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok. Non è così", ha dichiarato Lehmann, sottolineando il suo grande impegno in campo: "Sono molto professionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo sfogo di Alisha: "Dopo le partite non vado a casa a fare i TikTok. Como? Non mi piaceva"

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