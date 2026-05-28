È stata richiesta la condanna all'ergastolo per Cinzia Dal Pino, coinvolta in un incidente a Viareggio in cui un uomo è stato investito. La donna è accusata di omicidio volontario, e la sentenza è stata rinviata. I periti del tribunale hanno esaminato il caso, ma non sono stati resi pubblici i dettagli delle loro conclusioni. La decisione sulla pena sarà presa nelle prossime udienze.

È stato chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, la donna che avrebbe agito con “volontà omicidiaria” nei confronti dell’uomo che le aveva rubato la borsetta a Viareggio due anni fa. In seguito alla perizia del tribunale di Lucca, la richiesta è stata la pena massima. Il motivo è l’intento punitivo e il fatto che non ha tentato di fermare l’uomo, ma ha proseguito nell’aggressione, senza neanche chiamare i soccorsi. I legali hanno tentato la via dello “stato d’animo alterato” per il furto. Cinzia Dal Pino, chiesta la pena massima Cosa è accaduto? L'arringa del pubblico ministero La difesa della donna Cinzia Dal Pino, chiesta la pena massima Il pubblico ministero, di fronte alla Corte d’Assise di Lucca, ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, sentenza rinviata per la donna che investì il ladro a Viareggio

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