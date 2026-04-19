Dal convento-hotel ai Fori alle suite con vista sul Papa Gli affari della Chiesa con il turismo d’élite a Roma

A Roma, ci sono circa 350 strutture di accoglienza gestite dalla Chiesa cattolica, tra conventi, hotel e alloggi di lusso con viste sul Papa. Queste strutture sono inserite in un circuito turistico che va dal soggiorno in convento a esperienze più esclusive, come suite con viste panoramiche. La gestione di queste strutture è affidata all'associazione Ospitalità religiosa, che opera attraverso un noto portale di prenotazioni online.