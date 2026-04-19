Dal convento-hotel ai Fori alle suite con vista sul Papa Gli affari della Chiesa con il turismo d’élite a Roma
A Roma, ci sono circa 350 strutture di accoglienza gestite dalla Chiesa cattolica, tra conventi, hotel e alloggi di lusso con viste sul Papa. Queste strutture sono inserite in un circuito turistico che va dal soggiorno in convento a esperienze più esclusive, come suite con viste panoramiche. La gestione di queste strutture è affidata all'associazione Ospitalità religiosa, che opera attraverso un noto portale di prenotazioni online.
Secondo una stima di Ospitalità religiosa, l’associazione che gestisce uno dei portali più frequentati in Italia per le prenotazioni online all’interno della rete di strutture turistiche appartenenti alla Chiesa cattolica, a Roma sono circa 350 le case di accoglienza per pellegrini e gruppi.🔗 Leggi su Romatoday.it
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