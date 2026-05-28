Chiazze gialle nelle acque del Lago Maggiore le analisi di Arpa ad Arona | nessun inquinamento

Notizia in breve

Le analisi di Arpa Piemonte hanno confermato che nelle acque del Lago Maggiore, in zona Arona, non c’è inquinamento. La presenza di chiazze gialle e marroni, segnalate mercoledì 27 maggio, non ha riscontrato sostanze nocive nelle analisi effettuate. Le chiazze si trovavano nelle baie e nelle zone di accumulo del lago, ma i campioni prelevati non hanno evidenziato contaminanti o sostanze dannose.