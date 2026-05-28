Chiazze gialle nelle acque del Lago Maggiore le analisi di Arpa ad Arona | nessun inquinamento
Le analisi di Arpa Piemonte hanno confermato che nelle acque del Lago Maggiore, in zona Arona, non c’è inquinamento. La presenza di chiazze gialle e marroni, segnalate mercoledì 27 maggio, non ha riscontrato sostanze nocive nelle analisi effettuate. Le chiazze si trovavano nelle baie e nelle zone di accumulo del lago, ma i campioni prelevati non hanno evidenziato contaminanti o sostanze dannose.
Intervento di Arpa Piemonte nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio, nella zona del Lago Maggiore, dove è stata segnalata la presenza di chiazze galleggianti di colore giallo-marrone nelle acque del lago, che tendono ad ammassarsi in particolare nelle baie e nelle zone di accumulo delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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