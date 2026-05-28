Chiassai | Ricorso al Tar di alcuni cittadini per bloccare il mondiale di motocross Assurdo
Alcuni cittadini hanno presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana per chiedere la sospensione dei lavori relativi al mondiale di motocross. La notifica è stata ricevuta recentemente e riguarda persone che avevano già fatto dichiarazioni stampa settimane fa. Il ricorso mira a bloccare l’evento, che si sta preparando in quella zona. La richiesta è stata definita “assurda” da chi ha commentato la notizia.
“Abbiamo appena ricevuto la notifica di un ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana promosso da alcuni dei cittadini che erano già usciti sulla stampa poche settimane fa, in cui si chiede la sospensione dei lavori per la realizzazione del mondiale di motocross – afferma il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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