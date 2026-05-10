Garlasco l’accusa dei pm contro Andrea Sempio | Un annientamento furioso per cancellare Chiara Poggi che si era opposta

In un procedimento giudiziario si riferisce a un episodio avvenuto a Garlasco, dove i pubblici ministeri hanno accusato un uomo di aver compiuto un atto violento contro una donna. Secondo le accuse, l’aggressione sarebbe stata particolarmente violenta e mirata a colpire il volto e la testa della vittima, con l’intenzione di eliminare ogni traccia di chi si era opposta. La vicenda riguarda una presunta aggressione di natura fisica, contestata nel procedimento penale in corso.

«Un’aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta ». È un passaggio durissimo quello che la Procura di Pavia ha messo nero su bianco per descrivere gli ultimi istanti di vita di Chiara Poggi e la violenza brutale che l’ha uccisa. Secondo i magistrati pavesi, dietro il delitto di Garlasco non ci sarebbe stata una pianificazione a freddo, ma una reazione di rabbia incontrollabile da parte di Andrea Sempio. La tesi degli inquirenti, contestata all’indagato durante l’interrogatorio dello scorso 6 maggio — nel quale il 38enne ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere — punta tutto su un movente passionale degenerato in tragedia.🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco: per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 del 01/05/2026

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