Chiara Ferragni è stata fotografata mentre si trovava in compagnia di José Fernandez, con cui ha scambiato baci e abbracci in una piscina vicino al lago di Como. I due si sono lasciati andare a momenti di intimità, con baci e coccole, in un contesto all’aperto. Le immagini mostrano un atteggiamento rilassato e spontaneo. Non sono stati forniti altri dettagli riguardo alla loro relazione o al luogo specifico dell’incontro.

Baci, abbracci appassionati, e soprattutto la voglia di lasciarsi andare: Chiara Ferragni è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore José Fernandez mentre si scambiavano coccole “bollenti” in piscina, vicino al lago di Como. Rilassata e sorridente, l’influencer sembra aver ritrovato la serenità accanto al manager colombiano che le ha rubato il cuore. Passione in piscina per Chiara Ferragni e José Hernandez. Chiara Ferragni non ha più voglia di nascondersi e ha voglia di viversi la relazione con José Hernandez con una leggerezza che finora non aveva mostrato. L’imprenditrice digitale è stata paparazzata da Diva e Donna con il compagno in piscina, vicino al lago di Como, in momenti che lasciano poco spazio all’immaginazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, scoppia la passione con José Hernandez: i baci in piscina

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