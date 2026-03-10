Chiara Ferragni | baci a Milano con Jose la madre e il cane

A Milano, Chiara Ferragni è stata fotografata mentre si scambiava un bacio con Jose, accompagnata dalla madre e dal cane. Le immagini mostrano chiaramente il momento di intimità tra i due, mentre la donna camminava per le strade della città. La scena è stata catturata in un contesto quotidiano, senza ulteriori dettagli o commenti.

Il cuore di Chiara Ferragni ha trovato una nuova direzione sentimentale, e le immagini scattate a Milano non lasciano spazio ai dubbi. La nota imprenditrice è stata vista mentre scambiava baci con Jose Hernandez, un manager colombiano che vive stabilmente in Italia. Questo incontro romantico si è svolto in un parco della città meneghina, dove la coppia era accompagnata dal cane Paloma e dalla madre di lei, Marina Di Guardo. La notizia emerge chiaramente dalle fotografie pubblicate, confermando una relazione che sembra essere iniziata durante le vacanze natalizie passate in Colombia. Mentre il mondo dello spettacolo osserva ogni movimento dei suoi ex partner, l’imprenditrice sembra aver riaperto il suo cuore dopo i recenti eventi personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

