Chiara Ferragni ha condiviso il suo primo scatto su Instagram con il fidanzato Josè Hernandez, inserendolo tra le storie del suo 39esimo compleanno. In passato, la coppia era già stata fotografata al mare a Forte dei Marmi. La foto attuale rappresenta il primo post ufficiale della coppia sui social, dopo essere stati visti insieme in occasioni precedenti.

Di Hernandez, per adesso, si sa abbastanza poco: di origini colombiane, lavorerebbe nel settore degli pneumatici e si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano, tra il 2014 e il 2016. Da lì, una carriera in varie multinazionali ma restando di base a Milano - o almeno così racconta il suo profilo Instagram, privato, con poco più di duemila follower, a testimonianza di un carattere riservato. Ma, quindi, dove si sono conosciuti? Certezze non ce ne sono. Secondo le ricostruzioni del gossip, si frequentano già da alcuni mesi. «Sembrano due 14enni alla prima cotta», ha detto un insider ad Oggi alla fine di marzo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni, la prima foto social con il fidanzato Josè Hernandez

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