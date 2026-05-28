L'imprenditore colombiano è stato fotografato mentre si baciava e abbracciava in piscina con Chiara Ferragni. L'incontro tra i due è avvenuto da pochi mesi e da allora il suo ruolo nella vita della influencer è cresciuto. Le immagini mostrano il rapporto intimo tra i due durante un momento di relax. La presenza dell’uomo si fa notare sempre più sui social e nelle occasioni pubbliche di Ferragni.

Chiara Ferragni e José Hernandez hanno smesso di nascondersi. Dopo un primo periodo di frequentazione al riparo dai riflettori e dai paparazzi, l'influencer e imprenditrice digitale sembra sempre più intenzionata a vivere la sua storia d'amore alla luce del sole. In queste ore la coppia è stata fotografata durante un pomeriggio in piscina, più affiatata che mai tra baci e tenerezze. A pochi mesi dal primo incontro, e dopo aver fatto le prime presentazioni in famiglia, Chiara e José non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme e, approfittando di un pomeriggio libero da impegni di lavoro, si sono concessi qualche ora di relax in piscina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni, baci e abbracci in piscina col fidanzato José Hernandez

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Chiara Ferragni baci e abbracci appassionati in piscina col fidanzato José Hernandez

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