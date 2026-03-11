Chiara Ferragni è stata vista in pubblico con il suo nuovo compagno, José Hernandez, un manager colombiano. La influencer cremonese si è mostrata insieme a lui in varie occasioni pubbliche, segnando così il suo ritorno a una relazione dopo la conclusione del suo rapporto con Giovanni Tronchetti Provera. La loro presenza insieme è stata confermata da scatti e apparizioni pubbliche recenti.

Chiara Ferragni ha trovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. A svelarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime foto dell'imprenditrice insieme a José Hernandez, un manager colombiano che lavora per una multinazionale. La coppia è stata fotografata mentre passeggia a Milano con il cane di Chiara, Paloma, e incontra la madre di Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo.

© Lawebstar.it - Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: José Hernandez, manager colombiano

