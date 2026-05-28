Chiara Condello l’intervista alla giovanissima creator e attrice | Il sogno continua

Notizia in breve

A soli 11 anni, una giovane attrice e creator ha esordito sul grande schermo. Nell’intervista, ha spiegato che il passaggio più difficile è stato trasformare il desiderio in realtà, affrontando le sfide di un debutto precoce. La ragazza ha parlato delle sue esperienze e delle difficoltà incontrate nel percorso artistico, sottolineando che il sogno di continuare a lavorare nel cinema rimane vivo. La sua storia evidenzia la crescita precoce nel mondo dello spettacolo.