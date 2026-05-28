Chiara Condello l’intervista alla giovanissima creator e attrice | Il sogno continua
A soli 11 anni, una giovane attrice e creator ha esordito sul grande schermo. Nell’intervista, ha spiegato che il passaggio più difficile è stato trasformare il desiderio in realtà, affrontando le sfide di un debutto precoce. La ragazza ha parlato delle sue esperienze e delle difficoltà incontrate nel percorso artistico, sottolineando che il sogno di continuare a lavorare nel cinema rimane vivo. La sua storia evidenzia la crescita precoce nel mondo dello spettacolo.
Una delle cose più strane che accadono quando si è bambini è che i sogni sembrano semplici. Arrivano senza chiedere permesso, non fanno rumore, non pretendono spiegazioni. Si infilano nelle giornate con la naturalezza con cui si scelgono i giochi preferiti o si decide che da grandi si diventerà astronauti, ballerini, veterinari, attori. Poi però esiste un momento quasi invisibile in cui quel confine si sposta. Non succede all’improvviso, non c’è una data precisa o una porta che si apre con un rumore particolare. Succede lentamente. Una passione smette di essere soltanto un desiderio e inizia a trasformarsi in una direzione. Per Chiara Condello, quel confine sembra essersi mosso molto presto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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